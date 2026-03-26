26 мар 2026

В Госдуме предложили запретить штрафовать прежних владельцев после продажи автомобиля

В Государственной думе предложили пересмотреть порядок начисления штрафов за нарушения ПДД после продажи автомобиля. Инициатива направлена на защиту бывших владельцев от необоснованных штрафов, которые нередко продолжают приходить даже после передачи машины новому собственнику

Авторы законопроекта предлагают ввести запрет на автоматическое направление штрафов прежнему владельцу в течение десяти дней с момента заключения договора купли-продажи. Именно этот срок сегодня отводится новому собственнику для перерегистрации автомобиля.

Проблема возникает из-за того, что до обновления данных в реестрах транспортное средство формально остается закрепленным за прежним владельцем. В результате, все нарушения, зафиксированные камерами, автоматически привязываются к нему.

Для решения ситуации предлагается внедрить механизм оперативной фиксации факта продажи через портал Госуслуг или информационных систем МВД. С момента подачи такого уведомления начисление штрафов должно приостанавливаться до завершения перерегистрации.
 

РИА новости

