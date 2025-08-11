В Китае готовят трековую модификацию гиперкара Yangwang U9

В базе Министерства промышленности Китая появились первые фотографии и технические данные новой версии гиперкара Yangwang U9 от BYD

Внешне модель почти не изменилась по сравнению с дорожной версией, однако ее силовая установка претерпела радикальную модернизацию. Мощность каждого из четырех электромоторов выросла с 326 до 759 л.с., что увеличило суммарную отдачу с 1306 до примерно 3019 л.с. Таким образом, новый U9 Track Edition заметно превосходит по этому показателю хорватский Rimac Nevera R, выдающий 2107 л.с.

Динамические характеристики U9, кроме максимальной скорости в 350 км/ч, пока не раскрываются. Напомним, что дорожная версия способна разогнаться до “сотни” за 2,36 с., а максимальная скорость ограничена на отметке в 390 км/ч. Заявленный запас хода — 450 км по циклу CLTC.