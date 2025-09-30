Автомобильный портал Motorpage
30 сен 2025

В Крыму ограничили продажу топлива из-за перебоев с поставками

Автор фото: ru.freepik.com

С 29 сентября власти Крыма ввели лимит на продажу бензина — до 30 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, подчеркнув, что мера носит временный характер и направлена на стабилизацию рынка

Ограничение связано с продолжающимися перебоями поставок через Керченский пролив. Уже два месяца в регионе фиксируется нехватка топлива на АЗС, а цены стремительно растут. Чтобы не допустить панических закупок и дефицита, местным жителям рекомендуют заправляться в обычном режиме и не создавать искусственного ажиотажа.

Власти также достигли договоренности с крупными компаниями, занимающимися продажей топлива, по фиксации цен на бензин. В ближайшие 30 дней литр АИ-92 не превысит 70 рублей, а АИ-95 — 76 рублей. Это должно временно стабилизировать рынок и предотвратить спекуляции.

По прогнозам правительства, ситуация с поставками АИ-95 нормализуется к концу этой недели, а с АИ-92 — в течение десяти дней. Однако пока автомобилистам придётся мириться с лимитами на заправках и планировать поездки с оглядкой на текущие ограничения.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

