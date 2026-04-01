В Москве официально разрешили переход на летние шины

Минтранс России считает, что столичные автомобилисты уже могут переходить на летнюю резину. По данным ведомства, в Москве установились температурные условия, при которых эксплуатация сезонных шин становится безопасной

Ключевым ориентиром для смены резины остается среднесуточная температура. Если она стабильно держится на уровне от +5 до +7 градусов в течение нескольких дней, это сигнал к переобувке автомобиля. Однако специалисты подчеркивают, что торопиться не стоит, если сохраняется вероятность ночных заморозков.

В Минтрансе напоминают, что сроки замены шин могут отличаться в зависимости от региона. Если для юга страны март уже подходит для перехода на летнюю резину, то в центральной части оптимальным временем считается апрель, а в более холодных регионах переобувку рекомендуют отложить до мая.

Эксплуатация зимних шин в теплое время года может привести к ухудшению управляемости и увеличению тормозного пути. Кроме того, возрастает расход топлива, а сами шины изнашиваются значительно быстрее.

Перед установкой летнего комплекта водителям советуют внимательно проверить состояние резины. Важно убедиться, что глубина протектора соответствует норме и составляет не менее 1,6 миллиметра, а также отсутствуют повреждения, такие как трещины или деформации.