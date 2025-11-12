Автомобильный портал Motorpage
12 ноя 2025

В Москве появятся умные дорожные табло с прогнозом погоды и предупреждениями о событиях в городе

Автор фото: из открытых источников

Московский Центр организации дорожного движения объявил тендер на 3,6 миллиарда рублей для установки 140 новых информационных табло, которые появятся на ключевых магистралях столицы в период с 2025 по 2027 год. Новое оборудование будет способно не только предупреждать о ДТП и пробках, но и показывать данные о погоде, парковках и городских событиях

Как сообщили в ЦОДД, расширенный функционал позволит выводить на экраны информацию о тумане, дожде, гололеде и других погодных условиях, а также сведения о крупных культурных и спортивных мероприятиях, которые могут повлиять на трафик. Кроме того, водителям будут предлагаться альтернативные маршруты.

ЦОДД планирует переход от статичных текстовых сообщений к динамическому видеоконтенту и интерактивным схемам объезда, что, по мнению ведомства, повысит безопасность и ускорит восприятие информации.

Эксперты отмечают, что подобная система особенно важна в условиях, когда в отдельных районах Москвы навигаторы работают с перебоями. Однако они предупреждают, что переизбыток данных может отвлекать водителей. По мнению специалистов, оптимально показывать информацию только в тех случаях, когда дорожная обстановка действительно требует внимания.
 

