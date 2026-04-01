1 апр 2026

В Петербурге запускают цифровой контроль за выхлопами от автомобилей

Автор фото: ru.freepik.com

Власти Санкт-Петербурга намерены использовать систему видеонаблюдения для отслеживания вредных выбросов автомобилей

Инициатива обсуждалась на совещании под руководством Александра Беглова и станет частью масштабной программы по улучшению экологической обстановки в городе. На первом этапе проект будет реализован в пилотном формате, однако в дальнейшем его планируют превратить в полноценный городской инструмент контроля.

Система позволит фиксировать уровень загрязнения воздуха от транспортных средств с помощью уже существующей сети камер. Предполагается, что такой подход повысит эффективность мониторинга и поможет быстрее выявлять автомобили с повышенными выделениями выхлопных газов.

Новый механизм входит в государственную программу по благоустройству и охране окружающей среды. Помимо контроля за автотранспортом, городские власти намерены развивать автоматизированные системы выявления нарушений в сфере обращения с отходами и внедрять технологии моделирования распространения загрязняющих веществ. Более того, в планах расширение парка электротранспорта и строительство зарядной инфраструктуры.
 

При написании новости использовалась информация:
interfax

