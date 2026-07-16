Глава Ford призвал готовиться к приходу китайских автомобилей в США

Председатель совета директоров Ford Билл Форд заявил, что американской автомобильной отрасли необходимо готовиться к неизбежному усилению конкуренции со стороны китайских производителей. По его мнению, рассчитывать на то, что пошлины могут навсегда закрыть рынок США для автомобилей из Китая, не стоит

Билл Форд отметил, что американские компании должны научиться конкурировать с китайскими брендами напрямую. По его словам, автопроизводителям необходимо создавать продукты, способные соперничать с быстро развивающимися компаниями из КНР. При этом Ford поддерживает инициативы американских законодателей, которые рассматривают новые меры по ограничению импорта китайских автомобилей. В компании считают, что такие шаги помогают защитить национальное производство, особенно на фоне стремительного технологического прогресса китайских производителей и их конкурентных цен.

Влияние китайского автопрома уже ощущается и без его полноценного присутствия в США. В качестве примера Ford приводит собственный проект доступного электрического пикапа, который должен выйти в 2027 году. Ожидается, что стоимость модели составит около 30 000 долларов. Для снижения себестоимости компания намерена использовать технологии гигакастинга (создание кузовных деталей целиком на больших литейных машинах) и упрощенную электрическую архитектуру.

Билл Форд также подчеркнул, что автомобильной промышленности необходима более последовательная долгосрочная стратегия развития. По его словам, цикл разработки новых автомобилей занимает больше времени, чем политические циклы, поэтому производителям важно иметь стабильные условия для многолетних инвестиций.

