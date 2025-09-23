В Подмосковье запустили новый участок будущего дублера МКАД

В Подмосковье открылся новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), которая в перспективе станет дублером южного отрезка МКАД. На 2,3-километровом отрезке от Каширского шоссе до трассы А-105, ведущей к аэропорту Домодедово, построены два путепровода и организованы съезды в обе стороны

ЮЛА строится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и должна протянуться почти на 45 км, связав сразу несколько крупных магистралей: М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток». В состав дороги войдут 11 развязок, 27 путепроводов, 10 мостов и десятки других инженерных объектов. Максимальная разрешенная скорость на новой магистрали составит 120 км/ч.

До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию ключевые участки, а полностью завершить строительство трассы должны в начале 2026 года.

Проезд по ЮЛА будет платным, однако тарифы пока не объявлены. По словам губернатора Андрея Воробьева, новая дорога позволит не только разгрузить юго-восточный участок МКАД, но и улучшить транспортную доступность для более чем 3,5 млн жителей региона, а также ускорит поездки к аэропортам Домодедово и Жуковский. По подсчетам региональных властей, жители Видного теперь смогут тратить на дорогу в аэропорт на 20 минут меньше.

