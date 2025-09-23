Автомобильный портал Motorpage
23 сен 2025

В Подмосковье запустили новый участок будущего дублера МКАД

В Подмосковье запустили новый участок будущего дублера МКАД
Автор фото: Unsplash.com

В Подмосковье открылся новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), которая в перспективе станет дублером южного отрезка МКАД. На 2,3-километровом отрезке от Каширского шоссе до трассы А-105, ведущей к аэропорту Домодедово, построены два путепровода и организованы съезды в обе стороны

ЮЛА строится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и должна протянуться почти на 45 км, связав сразу несколько крупных магистралей: М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток». В состав дороги войдут 11 развязок, 27 путепроводов, 10 мостов и десятки других инженерных объектов. Максимальная разрешенная скорость на новой магистрали составит 120 км/ч.

До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию ключевые участки, а полностью завершить строительство трассы должны в начале 2026 года.

Проезд по ЮЛА будет платным, однако тарифы пока не объявлены. По словам губернатора Андрея Воробьева, новая дорога позволит не только разгрузить юго-восточный участок МКАД, но и улучшить транспортную доступность для более чем 3,5 млн жителей региона, а также ускорит поездки к аэропортам Домодедово и Жуковский. По подсчетам региональных властей, жители Видного теперь смогут тратить на дорогу в аэропорт на 20 минут меньше.
 

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...

Конституционный суд займется правовой коллизией в делах о ДТП с тяжелыми последствиями

23 сентября 2025
Xiaomi SU7 (2024)

Xiaomi отзывает треть всех SU7 из-за сбоев в работе автопилота

23 сентября 2025
Mercedes-Benz A-Class (2023)

Mercedes готовит новый доступный кроссовер на смену A-Class

23 сентября 2025
BMW X5

Новый BMW X5 получит водородную версию к 2028 году

23 сентября 2025
Mitsubishi Eclipse

Дизайнер показал, как мог бы выглядеть Mitsubishi Eclipse, если бы не стал копией Renault Scenic

22 сентября 2025
Chery iCar Super V23

Внедорожник Chery iCar Super V23, попавший в книгу рекордов Гиннеса, выходит на рынок

22 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T9 - jac t9 (2024) на «тяжелом» топливе Тест драйв
23 сентября 2025

JAC T9
"На «тяжелом» топливе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"
Geely EX5 - geely ex5 (2025) плавно, комфортно и с музыкой
Тест драйв
09 сентября 2025

Geely EX5
"Плавно, комфортно и с музыкой"
Lada Iskra - lada iskra (2025) разумная целесообразность
Тест драйв
04 сентября 2025

Lada Iskra
"Разумная целесообразность"

Написано новостей:

3 6 3 7 4