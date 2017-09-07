На территории Дальневосточного Федерального Университета на острове Русский в торжественной обстановке была открыта первая АЗС для электромобилей. Принадлежит она компании «Россети», которая уже развернула сеть зарядок в Москве.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что всего в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано около сотни электромобилей, а уж сколько из них ездят на остров Русский и вовсе остается тайной.

Комплекс состоит из двух зарядных станций с разъемами, которые позволяют подключать как европейские электромобили, так и азиатские. Мощность станций не сообщается, но это т.н. «быстрые» станции: они способны полностью зарядить батареи электромобиля за 40-60 минут.

Впрочем, в следующем году в Приморье начнется строительство завода по выпуску электромобилей. Это совместный проект российского холдинга «Сумматори» и японской Arai Shoji. Здесь не будут собирать электромобили какой-либо известной марки. Превращать в экологически чистые транспортные средства здесь намерены японские микролитражки, у которых двигатели внутреннего сгорания будут менять на электрическую силовую установку.