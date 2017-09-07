Автомобильный портал Motorpage
7 сен 2017

В Приморье открыли АЗС для электромобилей. Для 100 электромобилей

В Приморье открыли АЗС для электромобилей. Для 100 электромобилей
Автор фото: ФСК ЕЭС

На территории Дальневосточного Федерального Университета на острове Русский в торжественной обстановке была открыта первая АЗС для электромобилей. Принадлежит она компании «Россети», которая уже развернула сеть зарядок в Москве.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что всего в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано около сотни электромобилей, а уж сколько из них ездят на остров Русский и вовсе остается тайной.

Комплекс состоит из двух зарядных станций с разъемами, которые позволяют подключать как европейские электромобили, так и азиатские. Мощность станций не сообщается, но это т.н. «быстрые» станции: они способны полностью зарядить батареи электромобиля за 40-60 минут.

Впрочем, в следующем году в Приморье начнется строительство завода по выпуску электромобилей. Это совместный проект российского холдинга «Сумматори» и японской Arai Shoji. Здесь не будут собирать электромобили какой-либо известной марки. Превращать в экологически чистые транспортные средства здесь намерены японские микролитражки, у которых двигатели внутреннего сгорания будут менять на электрическую силовую установку.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Россети

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota C-HR Hy-Power

Toyota «зарядила» гибридный кроссовер C-HR

13 сентября 2017
Borgward Isabella

Borgward возродил классическую Isabella

13 сентября 2017
Renault Megane RS

Renault Megane RS получил двигатель от спорткара

13 сентября 2017
Chery Exeed TX

Chery показала кроссовер для Европы

13 сентября 2017
Seat

Seat отобрал финалистов для выбора имени нового кроссовера

13 сентября 2017
EQ A

Mercedes-Benz представил свой ответ BMW i3 и VW I.D.

13 сентября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"
Mazda MX-5 - mazda mx-5 rf 2017 вот ты какое, счастье…
Автопутешествия
11 сентября 2017

Mazda MX-5
"Вот ты какое, счастье…"
BMW 5 series - bmw 520d 2017 остановись, мгновенье!
Тест драйв
08 сентября 2017

BMW 5 series
"Остановись, мгновенье!"
KIA Rio - kia rio 2017 парадный расчет
Тест драйв
06 сентября 2017

KIA Rio
"Парадный расчет"

Написано новостей:

1 9 6 8 7