В России готовится к запуску новый механизм получения «красивых» регистрационных знаков

Правительство поддержало инициативу, которая позволит автовладельцам резервировать желаемые комбинации через портал «Госуслуги»

Согласно проекту, воспользоваться услугой можно будет уже с 1 июля 2026 года. Пользователь получит доступ к выбору свободных номеров с определенными сочетаниями букв и цифр. Стоимость будет варьироваться в зависимости от привлекательности комбинации, а порядок предоставления услуги определит ГАИ.

Оплата станет обязательным условием бронирования, при этом возврат средств не предусмотрен. Такой подход должен не только упорядочить процесс распределения регистрационных знаков, но и обеспечить дополнительные поступления в бюджет, объем которых может достигать 25 млрд рублей в год.

Одной из ключевых целей нововведения является борьба с теневым рынком, который сложился вокруг перепродажи номеров с красивыми комбинациями. Власти рассчитывают сделать процедуру более прозрачной и доступной, а также сократить число серых схем.

Параллельно обсуждается ограничение практики передачи номеров вместе с автомобилями при перепродаже. Это должно окончательно закрепить контроль государства над распределением регистрационных знаков в стране.