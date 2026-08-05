McMurtry представил новый 1000-сильный гиперкар

Британская компания McMurtry показала серийную версию электрического гиперкара Sperling PURE. Публичный дебют модели состоится на автомобильной неделе в Монтерее

Sperling PURE представляет собой одноместный трековый гиперкар весом 1350 кг. Главной особенностью новинки является система создания низкого давления под днищем автомобиля, которая формируется двумя мощными вентиляторами и аэродинамической «юбкой». Максимальная прижимная сила – 2000 кг.

Оснащается модель электрической силовой установкой мощностью 1000 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 1,55 секунд. Максимальная скорость – 305 км/ч. Комплектуется суперкар 100-киловаттной батареей. Запас хода не сообщается.

Стоимость гиперкара составляет 995 000 фунтов стерлингов (108,5 млн рублей). Производство ограничится всего 100 экземплярами.

