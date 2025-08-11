В России могут изменить правила строительства и эксплуатации дорог

Часть действующих норм из разряда рекомендаций перейдет в категорию обязательных. Соответствующий проект подготовило МВД

Среди ключевых изменений: расширение обочин на разгонных и тормозных полосах до 2,5 метра, обязательная установка дорожных знаков, разметки и освещения на пешеходных переходах, а в отдельных случаях монтаж защитных ограждений. Для автозимников и ледовых переправ предлагается ввести строгие регламенты, которые будут включать заделку трещин во льду в течение суток, установку сигнальных вех, а также указателей допустимой нагрузки, скорости и дистанции.

По задумке ведомства, обязательными останутся только те нормы, которые напрямую связаны с безопасностью движения. Одновременно часть требований может перейти в рекомендательную категорию. Например, планируется смягчить правила по освещению и озеленению зон отдыха на трассах, а также расширить перечень объектов, которые разрешено указывать на дорожных указателях.