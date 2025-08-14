В России могут ужесточить наказание за использование «иранской тонировки»

За съемные рулонные шторки, известные также как “иранская тонировка”, могут ввести штрафы до 15 000 рублей. С соответствующей инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС)

По словам главы организации Антона Шапарина, подобные шторки создают эффект тонировки, но при этом позволяют водителям избегать штрафов. При остановке сотрудники ГИБДД не могут замерить светопропускание, так как аксессуар легко снять за несколько секунд. В НАС уверены, что такие приспособления не только нарушают правила, но и повышают риск ДТП.

Предложение предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей за первое нарушение и 15 тысяч рублей за повторное. Письмо с инициативой уже направлено министру внутренних дел России.