В России создадут зарядную станцию для электромобилей мощностью 320 кВт

К концу 2025 года в Оренбурге появится новая высокомощная зарядная станция для электромобилей. Ее разработкой и производством займется компания "Инвертор”

По данным первого заместителя министра промышленности и энергетики Оренбургской области Дмитрия Кулакова, станция будет установлена на проезде Автоматики, 8, и заменит ныне действующую.

Самая главная особенность новой зарядной станции – это ее мощность в 320 кВт. Это вдвое превышает показатели большинства существующих отечественных аналогов. Предполагается, что это позволит “заправлять” электромобили с батареей на 100 кВт*ч с 30 до 80% всего за 10 минут. Ранее завод выпускал зарядные станции мощностью 60, 80 и 150 кВт.

Отметим, что самая мощная зарядка в России находится в Северной Осетии в районе Олимпийского парка. Ее мощность составляет 450 кВт и позволяет полностью зарядить электрокар всего за 15 минут.

