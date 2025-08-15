В России заметно снизилось количество нарушений ПДД

Впервые за последние полтора десятилетия в России зафиксировано сокращение числа нарушений правил дорожного движения. По данным МВД, за первое полугодие 2025 года сотрудники Госавтоинспекции возбудили 106,2 млн дел об административных правонарушениях. Это на 7,5% меньше, чем годом ранее

Снижение количества нарушений особенно заметно в Тамбовской (-65,7%), Самарской (-59,5%) и Нижегородской (-49,6%) областях, где динамика оказалась лучше среднероссийской. Однако в отдельных регионах ситуация обратная. В Удмуртии, Липецкой области и Пермском крае количество нарушителей выросло ( 58,4%, 50,9% и 42,9% соответственно).

Эксперты связывают тенденцию с ужесточением наказаний, вступившим в силу с 1 января 2025 года. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях увеличили штрафы в среднем в полтора раза за наиболее распространенные нарушения (превышение скорости, проезд на красный свет, вождение в состоянии алкогольного опьянения и движение по обочине).