11 авг 2025

В Российских регионах будут блокировать паблики с информацией о перемещении ДПС

Автор фото: из открытых источников

Власти Тувы намерены ограничить доступ к интернет-сообществам, которые публикуют информацию о местах дежурства инспекторов ГАИ. По мнению регионального правительства, такие паблики помогают нарушителям правил дорожного движения уходить от ответственности

Как сообщили в департаменте региональной безопасности, запрос о блокировке так называемых «АнтиГАИ»-групп уже направлен в Роскомнадзор. В числе основных нарушений, которые, по мнению чиновников, прикрывают подобные ресурсы, называются вождение в состоянии алкогольного опьянения и управление транспортом без водительских прав.

Власти призывают жителей региона сообщать о подобных каналах и группах в социальных сетях. Работа по выявлению и пресечению их деятельности, по словам представителей правительства, будет продолжена совместно с правоохранительными органами.

