14 ноя 2025

В столице стали реже угонять автомобили

Автор фото: ru.freepik.com

Московская прокуратура подвела промежуточные итоги криминогенной обстановки за январь–октябрь 2025 года. Данные показывают заметное улучшение ситуации как в сфере дорожной безопасности, так и в автомобильных преступлениях

За десять месяцев в Москве зафиксировано свыше 102 тысяч преступлений, что ниже прошлогоднего уровня на 5,5%. Кражи транспортных средств уменьшились на 38%, а число угонов снизилось почти на 6%.

Сократилось и количество нарушений правил дорожного движения по ст. 264 УК РФ. В столице зарегистрировано 446 подобных случаев, что на 8% меньше, чем годом ранее. Отдельно отмечается значительное падение числа ДТП со смертельным исходом: таких происшествий стало меньше на четверть.

Наиболее заметный спад зафиксирован в Зеленограде (-13,2%), тогда как ТиНАО оказался единственным округом,где наблюдается небольшой рост (+3,9%). В центральном административном округе падение зафиксировано на уровне -2,9%.

Параллельно прокуратура сообщает о росте раскрываемости преступлений прошлых лет, включая убийства и случаи причинения тяжкого вреда здоровью.

