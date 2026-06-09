Водителей могут освободить от платы парковки при технических сбоях

Российских автомобилистов могут освободить от оплаты парковки в случаях, когда внести деньги невозможно по независящим от них причинам. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте поправок к закону «Об организации дорожного движения», который подготовил Минтранс России

Как пояснили в ведомстве, действующее законодательство предусматривает наличные и безналичные способы оплаты парковки. Теперь предлагается дополнительно закрепить возможность использования альтернативных механизмов оплаты в ситуациях, когда стандартные способы оказываются недоступными, например во время технических сбоев. При этом в Минтрансе подчеркнули, что субъекты РФ сохранят право самостоятельно выбирать подходящие решения с учетом особенностей местной парковочной инфраструктуры. Федеральные нормы установят лишь обязанность обеспечить доступ к таким способам оплаты.

Одним из наиболее заметных нововведений может стать официальное закрепление постоплаты. Согласно проекту закона, водитель сможет оплатить парковочную сессию в течение суток после ее начала. Такая практика уже применяется в ряде российских регионов и теперь может получить законодательную основу на федеральном уровне.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 26 июня. Если документ будет принят, автомобилисты получат более гибкий механизм оплаты парковки и дополнительную защиту от штрафов в случае технических сбоев.

