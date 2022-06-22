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22 июн 2022

Водителям-беженцам не придётся покупать российские полисы ОСАГО

Водителям-беженцам не придётся покупать российские полисы ОСАГО

Госдума приняла поправки в закон об ОСАГО, которые устанавливают льготы по страхованию для беженцев из Украины. Теперь у них будет возможность не оформлять полис в течение 90 дней с момента пересечение российской границы

На такой шаг депутаты пошли по причине дороговизны самих полисов - беженцы порой физически не могут купить страховку. так как компании считают им все по самым высоким тарифам, без учета стажа и.т.д. В итоге получается так, что  средняя стоимость ОСАГО превышает отметку в 15 тысяч рублей - у людей порой нет таких денег, даже выделяемого единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей не хватит.

Возникает интересный вопрос, если беженец устроит ДТП, кто покроет убытки? Здесь все расходы на себя возьмет Российский союз автостраховщиков. Президент организации уже отметил, что у РСА есть большой опыт в области компенсаций - в 2021 году РСА выплатил из фонда в общей сложности более 7,65 млрд рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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