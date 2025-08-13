Автомобильный портал Motorpage
13 авг 2025

Вторая в России музыкальная разметка появилась на трассе М-12

Автор фото: из открытых источников

На скоростной магистрали М-12 «Восток» во Владимирской области появился новый участок с музыкальной разметкой. Теперь автомобилисты, проезжая 144-й километр в сторону Казани, смогут услышать знаменитую мелодию «Калинка-Малинка»

Это второй подобный объект в стране (первый появился в октябре 2024 года на трассе М-11 «Нева»). Технология основана на поперечных шумовых полосах, нанесенных с применением специального программного обеспечения, разработанного специалистами «Автодора». При движении на определенной скорости они создают характерный музыкальный ритм.

Подобная практика уже применяется в ряде стран, включая Японию, Нидерланды и Венгрию. В России разметку планируют нанести также на 259-м километре М-12 во Владимирской области в сторону Москвы и на 412-м километре в Нижегородской области в сторону Казани.

