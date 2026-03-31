Wuling представил дешевый электрокар Mini EV с запасом хода до 301 км

Компания Wuling представила обновленную версию Wuling Hongguang Mini EV. Модель 2026 года получила заметные изменения и при этом сохранила главное преимущество — ценник в 44 800 юаней (525 000 рублей)

Длина китайского кей-кара составляет 3268 мм, ширина — 1520 мм, высота — 1575 мм, а колесная база — 2190 мм. Салон рассчитан на четырех человек. Центральное место занимает 10,1-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Также имеется небольшая цифровая приборная панель. Есть поддержка подключения устройств Apple и Android.

Mini EV оснащен 30-киловаттным мотором (41 л.с.) и батареей с запасом хода до 301 км по циклу CLTC. Сообщается, что есть поддержка быстрой зарядки, которая позволит заправиться с 30% до 80% примерно за 35 минут.