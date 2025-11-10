Xpeng представила летающий автомобиль Aridge A868 с запасом хода более 500 км

Китайская компания Xpeng официально представила новый летающий автомобиль Aridge A868. Премьера состоялась в рамках мероприятия Xpeng AI Day 2025, спустя месяц после эффектного дебюта в Дубае

Модель Aridge A868 представляет собой летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Aridge A868 оснащен гибридной силовой установкой и рассчитан на шесть пассажиров. Запас хода превышает 500 км, а максимальная скорость составляет 360 км/ч.

Производство модели будет налажено на новом заводе компании в Гуанчжоу, где также планируется сборка модульных летательных систем Land Aircraft Carrier. Эти системы включают квадракоптер с двумя сиденьями и минивэн, выполняющий функции мобильной зарядной станции (летающий модель хранится в багажнике, где может пополнять свой заряд батарей).