Британо-китайская марка MG выходит на российский рынок

На Московском автосалоне MIMS были представлены две модели британо-китайской марки MG - лифтбэк MG 7 и кроссовер MG One. Официальным экспортом автомобилей в Россию займется компания InTelGo

Ожидается, что первым в продажу поступит кроссовер MG One. Автомобиль оценивается от 2 830 000 рублей и оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 181 л.с. и 285 Нм крутящего момента. В паре с мотром работает вариатор. Привод - передний.

Лифтбек MG 7 обойдется в 4 600 000 рублей (за флагманское исполнение Trophy+). Данная модель комплектуется 2-литровым турбомотором и 9-ступенчатым “автоматом”. Мощность агрегата составляет 261 л.с. и 405 Нм. Привод - передний.

Напомним, что автомобильная компания MG (Morris Garage) изначально была создана в Англии в 1925 году и на протяжении большей части своей истории занималась выпуском компактных спортивных автомобилей. С 2009 году бренд MG принадлежит китайскому концерну SAIC.

