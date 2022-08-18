MG выпустила конкурента Audi A7

В славные времена, когда марка MG была еще британской, у нее была большая слава производителя доступных спортивных автомобилей. Теперь же, под патронажем китайцев, MG производит совсем другие автомобили

На днях, к слову, состоялся анонс лифтбека MG7 – машину, которую называют прямым конкурентом Audi A5 и A7. Занятно, но по стилистике и пропорциям автомобиль очень похож на своих немецких конкурентов. MG7 имеет 4884 миллиметра длины, 1889 миллиметров ширины, 1447 миллиметров высоты и 2778 миллиметров колёсной базы.

К слову, перед нами не электрокар, а обычный автомобиль с ДВС. Под капотом здесь располагается двухлитровый 260-сильный турбомотор, который работает в паре с девятиступенчатым автоматом.