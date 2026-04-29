29 апр 2026

Tenet представила удлиненную версию кроссовера T4

Tenet представила удлиненную версию кроссовера T4
Автор фото: фирма-производитель

Новинка получила название Tenet T4L и отличается увеличенным пространством в салоне

Габариты модели составляют 4506 мм в длину при колесной базе 2650 мм. По сравнению со стандартной версией длина выросла на 186 мм, а расстояние между осями увеличилось на 40 мм. Объем багажного отделения вырос на 135 литров и теперь составляет от 475 до 1500 литров (со сложенными задними сиденьями).

Силовая установка осталась без изменений. Под капотом установлен турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод может быть передний или полный.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

