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13 ноя 2019

Tesla китайской сборки оказалась качественнее американского аналога

Tesla китайской сборки оказалась качественнее американского аналога

Мало кто верил в успешный запуск китайского производства Tesla – еще несколько месяцев назад на месте фабрики был обычный пустырь, однако, злопыхателям стоит помолчать, потому что первые автомобили уже сходят с конвейера. Кроме того они оказываются качественнее своих  американских аналогов

О превосходстве локализованной версии рассказал китайский журналист Ян Чанг (Yan Chang). Если говорить конкретно, то китайская версия оказалась лучше покрашена. Кроме того сама сборка автомобиля также отличается в лучшую сторону, например, «китаец» лишен  одного важного недостатка. Дело в том, что владельцы американской Model 3 жалуются, что крылья автомобиля установлены с разными зазорами, и одно из них буквально трется о другие элементы кузова.

В дополнение ко всему китайский журналист обратил внимание на тот факт, что Tesla Model 3 со штампом Made in China обладает лучшей шумоизоляцией. Любопытно, но причиной всех преимуществ была названа высокая культура автомобильного производства. Правда, есть и другое мнение: компания банально учла недостатки конвейера во Фримонте и заранее устранила их при организации производства в КНР.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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