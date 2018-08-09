Недорогой для электромобиля седан Tesla Model 3 задумывался компанией в качестве массового, который помог бы выйти на объемы производства в полмиллиона автомобилей ежегодно. И, похоже, Tesla постепенно добивается своего

В июле этого года в США продано 13 тысяч седанов Tesla Model 3. Это больше совокупных продаж автомобилей, которые компания считает конкурентами для этого электромобиля: Audi A4, BMW 3-й серии, Mercedes-Benz C-класса и Lexus IS.

При этом в сегменте электромобилей Tesla Model 3 является безусловным лидером: Chevrolet Bolt и Nissan Leaf разошлись тиражом не более двух тысяч автомобилей каждый.

Сейчас Tesla постепенно выходит на запланированные объемы производства Tesla Model 3, которые предусматривают выпуск не менее 20 тысяч автомобилей в месяц. Правда, из-за продолжающихся проблем, часть автомобилей фактически собирается вручную в дополнительном цеху, который развернули прямо под открытым небом.

В конце июля Tesla отчиталась о рекордных убытках за второй квартал этого года: 717 миллионов долларов. Тем не менее, акции компании на бирже выросли на 11%. Связано это с тем, что аналитики ожидали куда более худший результат.

