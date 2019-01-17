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17 янв 2019

Tesla подарит автомобиль тому, кто взломает Model 3

Tesla подарит автомобиль тому, кто взломает Model 3
Автор фото: фирма-производитель

Как обезопасить свою электронную систему? Надо просто позволить ее взломать. Именно таким принципом руководствуются инженеры из Tesla, когда предлагают любому желающему «хакнуть» автомобиль

Совсем недавно представители компании заявили, что примут участие в мероприятии Pwn2Own – популярном конкурсе хакеров, в ходе которого всем желающим предлагают взломать различные электронные устройства. Кому это удаётся, выигрывают девайс, программное обеспечение которого им удалось обхитрить. И в этому году одним из таких «девайсов» станет Tesla Model 3. Призом, соответственно, станет он же. Конкурс пройдет в Ванкувере в марте.

Интересно, что Tesla давно пользуется услугами хакеров ради выявления пробелов в системах своих автомобилей. В прошлом году за каждую ошибку, найденную в программном обеспечении, компания Tesla выплачивала по 15 000 долларов. Автопроизводитель также пообещал не снимать машину с гарантии, если сам владелец её взломает и сообщит компании о найденных слабых местах.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Авто.ру

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