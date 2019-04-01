Владельцы Tesla Model 3 страдают от конструктивных особенностей

Автомобили в буквальном смысле промокают. Если во время дождя открыть дверь багажника, то вся вода потечет в салон, не взирая на защитные уплотнители

Владелец машины уже пошутил относительно того, что разработчики Теслы никогда в жизни не видели дождя и не тестировали во время него автомобиль. Наверное, доля правды в этом есть, особенно если учитывать тот факт, что головной офис компании расположен в солнечном штате США под названием Калифорния.

В любом случае, конструктивный дефект налицо - во время дождя вся вода с заднего стекла автомобиля течет прямиком в багажник, если он открыт. Да, у машины есть защитная канавка-уплотнитель, идущая вдоль стекла, но она недостаточно широкая, чтобы захватить струи воды, а стекло нависает над ней, словно трамплин. В сети уже успели подлить масла в огонь, например, некоторые пользователи говорят, что хуже дождя может быть тающий снег, который аккуратно стекает прямо в багажный отсек.