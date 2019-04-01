Автомобильный портал Motorpage
1 апр 2019

Владельцы Tesla Model 3 страдают от конструктивных особенностей

Владельцы Tesla Model 3 страдают от конструктивных особенностей
Автор фото: фирма-производитель

Автомобили в буквальном смысле промокают. Если во время дождя открыть дверь багажника, то вся вода потечет в салон, не взирая на защитные уплотнители

Владелец машины уже пошутил относительно того, что разработчики Теслы никогда в жизни не видели дождя и не тестировали во время него автомобиль.  Наверное, доля правды в этом есть, особенно если учитывать тот факт, что головной офис компании расположен в солнечном штате США под названием Калифорния.

В любом случае, конструктивный дефект налицо -  во время дождя вся вода с заднего стекла автомобиля течет прямиком в багажник, если он открыт. Да, у машины есть защитная канавка-уплотнитель, идущая вдоль стекла, но она недостаточно широкая, чтобы захватить струи воды, а стекло нависает над ней, словно трамплин. В сети уже успели подлить масла в огонь, например, некоторые пользователи говорят, что хуже дождя может быть тающий снег, который аккуратно стекает прямо в багажный отсек.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За рулем, wi-fi.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model 3

Tesla подарит автомобиль тому, кто взломает Model 3

17 января 2019
Tesla Model 3 Performance

В компании Tesla занялись дрифтом

09 ноября 2018
Tesla Model 3

Tesla Model 3 обошла своих конкурентов по продажам

09 августа 2018
Tesla Model 3

Tesla модернизирует Model 3 Performance

17 июля 2018
Tesla Model 3

Tesla начала собирать по 5000 Model 3 в неделю

04 июля 2018
Tesla Model 3

Tesla Model 3 получит полноприводную версию

14 июня 2018

 Новости Tesla Motors Model 3

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K900 - представительский седан kia k900 2019 проповедует сдержанную роскошь Тест драйв
01 апреля 2019

KIA K900
"Представительский седан KIA K900 проповедует сдержанную роскошь"
Mercedes-Benz C-Class - mercedes-benz c200 coupe 4matic 2019 запах женщины
Тест драйв
28 марта 2019

Mercedes-Benz C-Class
"Mercedes C200 Coupe 4MATIC. Запах женщины"
Audi RS4 - audi rs4 avant 2018 уроки самообладания от спортивного универсала
Тест драйв
26 марта 2019

Audi RS4
"Уроки самообладания от спортивного универсала Audi RS4 Avant"
Audi A6 - тандем для удовольствия
Автопутешествия
18 марта 2019

Audi A6
"Тандем для удовольствия"

Написано новостей:

2 3 0 9 4