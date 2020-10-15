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15 окт 2020

Илон Маск анонсировал выпуск семиместного кроссовера Model Y

Илон Маск анонсировал выпуск семиместного кроссовера Model Y
Автор фото: фирма-производитель

Американская компания предлагает своим клиентам семиместный салон в качестве опции

Электрический кроссовер Tesla Model Y в ближайшее время получит семиместную версию. Об этом в своем Twitter сообщил глава американской компании Илон Маск. По его словам старт производства новинки намечен на ноябрь нынешнего года. Поставки машины клиентам запланированы на декабрь. Стандартный вариант автомобиля предусматривает пятиместное исполнение.

Ранее Илон Маск пообещал начать выпуск обновленного Model Y на новом заводе американской компании в Германии. По словам главы фирмы, кроссовер европейской сборки будет отличаться от электрокара, который производится в США. Какие новшества получит Model Y, пока неизвестно. По словам Маска, «серьезные изменения произойдут в конструкции автомобиля».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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