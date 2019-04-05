В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

Цена самой доступной Model Y в России составит 4,8 миллиона рублей, а топовая версия Performance обойдется клиенту уже в 6,2 миллиона рублей

Интересно, что дистрибьюторами автомобиля выступают небезызвестные Moscow Tesla Club и «Связной». На сайтах компаний можно забронировать все три версии автомобиля, которые были анонсированы в середине марта. Заднеприводная Long Range с запасом хода 483 километра и разгоном до 60 миль в час (97 километров в час) за 5,5 секунды обойдется в 4,8 миллиона рублей. Полноприводная AWD (451 километр, 4,9 секунды) — 5,2 миллиона рублей. Топовая версия Performance c увеличенной отдачей электромоторов и улучшенной динамикой оценена в 6,2 миллиона рублей.

Маленький кроссовер Model Y построен на базе седана Model 3. От него он отличается измененным кузовом в стиле Model X, но без фирменных дверей, подъемной дверью багажника, увеличенным дорожным просветом и опциональным третьим рядом сидений. В базовое оснащение Tesla Model Y войдет панорамная крыша и 15-дюймовый дисплей - контроллер. За доплату можно будет получить адаптивный круиз-контроль Autopilot с 12 ультразвуковыми датчиками и 360-градусными камерами обзора.