Автомобильный портал Motorpage
5 апр 2019

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Автор фото: фирма-производитель

Цена самой доступной Model Y в России составит 4,8 миллиона рублей, а топовая версия Performance обойдется клиенту уже в 6,2 миллиона рублей

Интересно, что дистрибьюторами автомобиля выступают небезызвестные Moscow Tesla Club и «Связной». На сайтах компаний можно забронировать все три версии автомобиля, которые были анонсированы в середине марта. Заднеприводная Long Range с запасом хода 483 километра и разгоном до 60 миль в час (97 километров в час) за 5,5 секунды обойдется в 4,8 миллиона рублей. Полноприводная AWD (451 километр, 4,9 секунды) — 5,2 миллиона рублей. Топовая версия Performance c увеличенной отдачей электромоторов и улучшенной динамикой оценена в 6,2 миллиона рублей.

Маленький кроссовер Model Y построен на базе седана Model 3. От него он отличается измененным кузовом в стиле Model X, но без фирменных дверей, подъемной дверью багажника, увеличенным дорожным просветом и опциональным третьим рядом сидений.  В базовое оснащение Tesla Model Y войдет панорамная крыша и 15-дюймовый дисплей - контроллер.  За доплату можно будет получить адаптивный круиз-контроль Autopilot с 12 ультразвуковыми датчиками и 360-градусными камерами обзора.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Ведомости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model Y 2020

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

05 апреля 2019

Владельцы Tesla Model 3 страдают от конструктивных особенностей

01 апреля 2019
Tesla

Tesla добавила своим электрокарам режим сторожа

29 марта 2019

Кусок пикапа

18 марта 2019
Tesla

Слово не сдержали

13 марта 2019

Tesla закрывает магазины

01 марта 2019

 Новости Tesla Motors Model Y

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cee'd - kia seed 2019 психологический комфорт Тест драйв
05 апреля 2019

KIA Cee'd
"Психологический комфорт"
Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe - mercedes-amg gt 4-door coupe 2019 оказался… пятиместным суперкаром
Тест драйв
03 апреля 2019

Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe
"Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe оказался… пятиместным суперкаром"
KIA K900 - представительский седан kia k900 2019 проповедует сдержанную роскошь
Тест драйв
01 апреля 2019

KIA K900
"Представительский седан KIA K900 проповедует сдержанную роскошь"
Audi A6 - тандем для удовольствия
Автопутешествия
18 марта 2019

Audi A6
"Тандем для удовольствия"

Написано новостей:

2 3 1 3 8