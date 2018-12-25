Ford Explorer приедет в Россию в следующем году

Флагманский кроссовер уже заявлен на детройтском автосалоне, а презентация модели должна состояться девятого января в рамках специального мероприятия. Что касается российского дебюта, то при удачном стечении обстоятельств новая модель приедет к нам в конце следующего года

Вообще, у компании Ford есть крайне интересная политика по выводу новинок. Например, пикап Ford Ranger имеет все шансы прописаться у нас в стране. По предварительной информации на модель уже даже оформлен ОТТС. Видимо, концерн заразился общей болезнью, которая ныне свойственна многим автомобильным производителям - пикапы. Конечно, новая модель на рынке это всегда замечательно, однако, например, легендарный «Фокус» нового поколения, скорее всего до нас не доберется, так как компания не видит целесообразности из-за неуклонного падения спроса на автомобили сегмента С.

Что же касается нового «Эксплорера», то нас ожидает большой кроссовер, который сменил нынешнюю «тележку» с поперечным расположением мотора и основным передним приводом на новую платформу CD6 с продольным расположением двигателя. Кстати, силовых установок будет несколько, а базовым двигателем - “турбочетверка” EcoBoost, объемом 2.3 литра и мощностью в 284 лошадиных силы. Для более дорогих версий предложат новый «атмосферник» V6 3.3 Cyclone (300 л.с). Предполагается, что автомобиль также будет оснащаться и гибридной силовой установкой, но подробности о ней пока не известны.