Пресс-служба американской компании Ford сообщает о запуске серийного производства новой версии моделей Fiesta и Focus, созданной специально для российского рынка.

Новая версия популярных американских автомобилей носит название White and Black и ее отличительной особенностью является то, что при ее создании особое внимание уделялось предпочтениям российских клиентов. Как утверждают в компании, этот подход зашифрован и в названии спецсерии – ведь большая часть клиентов предпочитает именно эти цвета кузова, причем белый цвет является наиболее предпочтительным.

В полном соответствие со своим именем, новые Focus и Fiesta будут выкрашены в основной цвет Frozen White, с которым будут выгодно контрастировать боковые зеркала, колесные диски и крыша, выполненные в цвете Shadow Black.

В список базового оснащения автомобилей также были включены самые популярные опции. Так, под капотом хэтчбека Fiesta White and Black будет устанавливаться 1,6-литровый Duratec с отдачей 105 л.с. российского производства, который будет работать в паре либо с пятиступенчатой «механикой», либо с шестиступенчатым «автоматом» Powershift. В качестве основы была взята комплектация Trend, однако серия White and Black доукомплектована пакетом зимних опций, в который входит система обогрева для форсунок стеклоомывателей, лобового стекла и передних кресел, «противотуманки», подлокотник с отделением под мелкие предметы, кожаную обивку руля, а также электрический привод для всех стеклоподъемников. Такой автомобиль обойдется будущему владельцу, как минимум, в 685 000 рублей.

Американские хэтчбеки и седаны Focus White and Black получат более мощный 1,6-литровый Duratec на 125 л.с., с аналогичными КПП. В добавок ко всем опциям доступным в комплектации Focus SYNC Edition, автомобили в новой серии будут оснащаться: уже описанным пакетом зимних опций, системой 2-зонного климат-контроля, кожаным рулевым колесом, датчиками дождя и света, а также зеркалом заднего вида с функцией автоматического затемнения. За такой автомобиль придется выложить уже 911 000 рублей.

Серийное производство новинок налажено на предприятиях в Набережных Челнах и во Всеволожске.