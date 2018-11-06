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6 ноя 2018

Honda Civic Type R - горячий подстаканник

Honda Civic Type R - горячий подстаканник
Автор фото: фирма-производитель

Новый Type R- это гениальный пример маркетинга, когда за новый автомобиль выдают текущее поколение, добавив к нему  несколько штрихов дополнительного оборудования. Казалось бы, стыд и позор, но в компании Honda так не считают

Да, для американского рынка Honda вывела Type R 2019 года. Из новшеств в нем - подстаканники более крупного размера, новая мультимедийная система (с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto между прочим), новая приборная панель , новые кнопочки и новый цвет "Серая жемчужина" (Sonic Gray Pearl) в палитре.  В общем, обновление вышло для ныне популярных хипстеров, которые любят яркие краски, а вечерами читают роман "50 оттенков серого".

Конечно же, обновление несет скорее формальный характер. Однако то, с каким достоинством  превозносятся все мелкие новшества, заставляет немного напрячься. Хотя весь негатив уходит на второй план, когда перед глазами открываются технические параметры автомобиля. Да, они остались  без изменений, однако Honda Civic Type R они и не требуются.

Дело в том, что  японская "зажигалка" в течение года установила рекорды на пяти известнейших гоночных трассах, все они входят либо входили ранее в состав трасс легендарной Формулы 1. Такое стало возможным благодаря двухлитровому турбомотору мощностью 320 лошадиных сил. Видимо концерн Honda действительно ведает что творит, выводя на рынок косметические обновления для автомобиля, который разменивает "сотню" за 5,7 секунд.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Car Ru, Speedme

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