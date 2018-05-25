Британцы любят Honda, а уж хот-хэтч Honda Civic Type-R и вовсе считают «родной» моделью (особенно с учетом того, что праворульные версии собирают в Великобритании).

Механикам гоночной команды Synchro Motorsport, которая базируется на базе местного отделения Honda захотелось сделать уникальный автомобиль на базе хот-хэтча. Для своего творения они взяли один из предсерийных прототипов и превратили его в… пикап!

У хэтчбека срезали крышу позади передних сидений и задние стойки. Аккуратно заварили задние двери, а для сохранения жесткости кузова интегрировали дугу за кабиной. Начинку хот-хэтча не трогали: под капотом у пикапа остался 2-литровый турбомотор мощностью 320 л.с.

Здесь есть даже откдивающийся задний борт, с подъемной створкой на котором осталось штатное антикрыло хот-хэтча. Конечно же из-за оббитой железом грузовой платформы и испорченной аэродинамики кузова динамические показатели машины по сравнению с хот-хэтчем ухудшились. Правда, разгон до «сотни» не замеряли, а вот максимальная скорость упала на 6 км/ч с 277 до 266 км/ч.

Команда хочет проехаться на пикапе по Северной петле Нюрбургринга с тем, чтобы установить рекорд прохождения круга среди пикапов. А затем необычная поделка останется на заводе Honda и будет использоваться в качестве небольшой развозной машины для внутренних нужд.

