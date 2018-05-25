Автомобильный портал Motorpage
25 май 2018

Honda Civic Type-R превратили в… пикап

Honda Civic Type-R превратили в… пикап

Британцы любят Honda, а уж хот-хэтч Honda Civic Type-R и вовсе считают «родной» моделью (особенно с учетом того, что праворульные версии собирают в Великобритании).

Механикам гоночной команды Synchro Motorsport, которая базируется на базе местного отделения Honda захотелось сделать уникальный автомобиль на базе хот-хэтча. Для своего творения они взяли один из предсерийных прототипов и превратили его в… пикап!

У хэтчбека срезали крышу позади передних сидений и задние стойки. Аккуратно заварили задние двери, а для сохранения жесткости кузова интегрировали дугу за кабиной. Начинку хот-хэтча не трогали: под капотом у пикапа остался 2-литровый турбомотор мощностью 320 л.с.

Здесь есть даже откдивающийся задний борт, с подъемной створкой на котором осталось штатное антикрыло хот-хэтча. Конечно же из-за оббитой железом грузовой платформы и испорченной аэродинамики кузова динамические показатели машины по сравнению с хот-хэтчем ухудшились. Правда, разгон до «сотни» не замеряли, а вот максимальная скорость упала на 6 км/ч с 277 до 266 км/ч.

Команда хочет проехаться на пикапе по Северной петле Нюрбургринга с тем, чтобы установить рекорд прохождения круга среди пикапов. А затем необычная поделка останется на заводе Honda и будет использоваться в качестве небольшой развозной машины для внутренних нужд.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda Civic Type R

Honda планирует новые версии «горячего» Civic Type R

19 июня 2017
Honda Civic Type R 2017

Honda Civic Type R побила рекорд Нордшляйфе

24 апреля 2017
Honda Civic Type R 2017

Honda Civic Type R получит доступную версию

24 апреля 2017

Honda планирует расширить свою линейку спортивных автомобилей

20 февраля 2017

Honda привезла в Париж прототип спортивного Civic Type R

29 сентября 2016

Honda Civic Type R нового поколения будет доступен и в Японии

07 июля 2015

 Новости Honda Civic Type R

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota RAV4 - toyota rav4 2016 «парня в горы тяни...» Тест драйв
24 мая 2018

Toyota RAV4
"«Парня в горы тяни...»"
Audi RS5 - audi rs5 2018 умеет сочетать несочетаемое
Тест драйв
22 мая 2018

Audi RS5
"Новый Audi RS5 умеет сочетать несочетаемое"
Lada XRay - lada xray 2018 один из самых универсальных автомобилей в своем классе
Тест драйв
17 мая 2018

Lada XRay
"LADA XRAY – один из самых универсальных автомобилей в своем классе"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"

Написано новостей:

2 1 2 9 3