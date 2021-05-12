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12 май 2021

Новый Sportage вышел на тесты

Новый Sportage вышел на тесты

Шпионы запечатлели новый кроссовер на немецких дорогах недалеко от Нюрбургринга. Премьера автомобиля состоится уже в июле этого года

Что на данный момент известно о новом Sportage – достаточно много. Производитель уже сообщал ранее, что машину построят на платформе нового Hyundai Tucson. Частично нам раскрыли и моторную линейку. Уже заявлены два двигателя. Первый - 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат мощностью 190 сил. Второй – 230-сильный гибрид.

Дизайн, к сожалению, остается главной тайной, хотя некоторые детали на шпионских фотографиях можно разглядеть сложную геометрию передней оптики. Что касается интерьера, то по предварительной информации его выполнят в стилистике старшего кроссовера Sorento.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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