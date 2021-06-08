Представлен новый Kia Sportage

Автомобиль получил кардинально новую внешность и несколько важных технических решений

Да, новый Sportage разительно отличается от своих предшественников. Сложная форма передней и задней оптики, парящая крыша - нет ничего, что могло бы намекнуть на преемственность с прошлым поколением. Впрочем, заметно, что дизайнеры черпали вдохновение из облика старших моделей вроде нового Sorento или флагманского электрокара EV6.

К слову, новый Sportage - еще одна важная работа команды дизайнеров под руководством Карима Хабиба, который не так давно перешел в стан корейцев из Infiniti. «Переосмысление Sportage дало нашим талантливым командам потрясающую возможность сделать что-то новое, черпать вдохновение в недавнем перезапуске бренда и представленном EV6, чтобы вдохновлять клиентов современным и инновационным дизайном кроссоверов»- приводит портал Drom слова дизайнера.

Относительно технической составляющей вся информация держится в секрете. Однако, если учесть, что кроссовер построен на той же самой "тележке", что и новый Tucson, то с 99-процентной вероятностью можно судить о том, что Sportage позаимствует его силовые установки. Это значит, что появится подзаряжаемый гибрид, состоящий из турбодвигателя 1.6 и электромотора с суммарной мощностью 226 лошадиных сил.