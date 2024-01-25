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25 янв 2024

Kia отзывает более 100 000 Sportage и Carnival

Kia отзывает более 100 000 Sportage и Carnival
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia объявила об отзыве 101 049 моделей кроссоверов Sportage и Carnival, которые выпускались в период с 2022 по 2024 гг. из-за проблем с крышей

Интересно, что отзыву подлежат автомобили, выпущенные с двух разных заводов. В частности, речь идет о 40 426 экземпляров кроссовера Sportage, которые выпускались на протяжении 2023 года на заводе в Грузии, и 60 623 экземпляров Carnival, сделанных на заводе в Корее в период с 2022 по 2024 гг.

Согласно документам, поданным в NHTSA, отмечается, что молдинги на крыши были неправильно закреплены, что может привести к риску их отсоединения во время движения. Впервые проблему заметили в 2023 году, когда во время испытаний автомобилей на скоростях в 145 км/ч деталь начала просто-напросто отрываться. В ходе расследования выяснилось, что это происходит в связи с избыточным количеством герметика или в принципе неверно закрепленной деталью.  

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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