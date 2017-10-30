Автомобильный портал Motorpage
30 окт 2017

АвтоВАЗ готовит седан Lada Vesta Cross

АвтоВАЗ готовит седан Lada Vesta Cross
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ официально подтвердил, что работает над созданием «кроссовой» версии седана Lada Vesta. При этом, по словам директора проекта Lada Vesta Максима Сержина модель появится на рынке в ближайшее время.

Напомним, что концепт седана Lada Vesta Cross был показан заводом на прошлогоднем Московском международном автосалоне (ММАС). Как и серийный универсал Lada Vesta SW Cross седан отличает увеличенный дорожный просвет и защитный обвес из неокрашенного пластика.

«Вы могли видеть эту машину на Московском автосалоне. Она появится в самое ближайшее время. Великолепный продукт. Думаю, автомобиль вас удивит», - заявил Максим Саржин в интервью «Российской газете».

Также он отметил, что завод рассматривает возможность оснащения «Кросс» версий Lada Vesta полноприводной трансмиссией, однако, она серьезно увеличит цену автомобиля. Кроме того, несмотря на то, что ранее в сети появлялись фотографии универсала Lada Vesta SW Cross Exclusive, Сержин заявил, что такой комплектации для приподнятого универсала не планируется.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta SW Cross

Начались продажи универсалов Lada Vesta SW и SW Cross

26 октября 2017
Lada Vesta SW Cross

Названы цены на универсал Lada Vesta SW

20 сентября 2017
Lada Vesta SW Cross

Началось серийное производство универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

12 сентября 2017
Lada Vesta SW

АвтоВАЗ готовится к запуску производства универсала Vesta SW

07 сентября 2017
Lada Vesta

АвтоВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta

01 сентября 2017
Lada Vesta Exclusive

Начались продажи самой дорогой версии седана Lada Vesta

29 августа 2017

 Новости Lada Vesta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BMW 2 Series - bmw 2 series active tourer 2017 сладкая горчица Тест драйв
30 октября 2017

BMW 2 Series
"Сладкая горчица"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 на пыльных дорогах далеких степей…
Тест драйв
27 октября 2017

Mitsubishi Outlander
"На пыльных дорогах далеких степей…"
Subaru Forester - subaru forester 2016 парадоксов друг
Тест драйв
25 октября 2017

Subaru Forester
"Парадоксов друг"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

2 0 0 1 5