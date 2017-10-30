АвтоВАЗ официально подтвердил, что работает над созданием «кроссовой» версии седана Lada Vesta. При этом, по словам директора проекта Lada Vesta Максима Сержина модель появится на рынке в ближайшее время.

Напомним, что концепт седана Lada Vesta Cross был показан заводом на прошлогоднем Московском международном автосалоне (ММАС). Как и серийный универсал Lada Vesta SW Cross седан отличает увеличенный дорожный просвет и защитный обвес из неокрашенного пластика.

«Вы могли видеть эту машину на Московском автосалоне. Она появится в самое ближайшее время. Великолепный продукт. Думаю, автомобиль вас удивит», - заявил Максим Саржин в интервью «Российской газете».

Также он отметил, что завод рассматривает возможность оснащения «Кросс» версий Lada Vesta полноприводной трансмиссией, однако, она серьезно увеличит цену автомобиля. Кроме того, несмотря на то, что ранее в сети появлялись фотографии универсала Lada Vesta SW Cross Exclusive, Сержин заявил, что такой комплектации для приподнятого универсала не планируется.