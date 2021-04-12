Lada Vesta получит новые агрегаты

Популярный отечественный седан потихоньку готовится к рестайлингу. Известно, что автомобиль получит новые элементы кузова и интерьер, однако, есть слухи, что и в агрегатной части произойдут изменения

Паблик Kviring Drive сообщает, что «Весте» уготованы новые агрегаты – мотор 1.8 и 6-ступенчатая механическая трансмиссия. Строго говоря, двигатель не новый – текущий мотор 1.8 будет доработан, в результате чего мощность возрастет со 122 лошадиных сил до 136 лошадиных сил. Кроме того, моторы будут подведены под стандарты «Евро-6». Поговаривают, что такое решение сделано ради возвращения автомобилей Lada на европейский рынок.

Информации о трансмиссии крайне мало. По одной информации нас ожидает 6-ступенчатая трансмиссия BVM6. Такая коробка ставилась, например, на Peugeot 308. В то же время, нам кажется, что более логичным было бы использовать трансмиссию TL8, которая ставится на Renault Duster.