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27 май 2019

Mazda отправит на сервис более полутора тысяч автомобилей в России

Mazda отправит на сервис более полутора тысяч автомобилей в России
Автор фото: фирма-производитель

Под отзыв попали 1678 автомобилей Mazda3, которые были проданы с 2015 по 2018 год. К счастью, в данном случае неисправность носит относительно легкий характер - у машин обнаружили неисправность привода стеклоочистителей

Компания Mazda объявила об отзыве в России 1678 автомобилей Mazda3, реализованных с сентября 2015 г. по март 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. Автомобили отправятся на сервис по причине неисправности реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, что может привести к ухудшению видимости во время плохой погоды.

Автопроизводитель уведомит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать на сервис. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. В рамках отзывной кампании у автомобилей будет выполнена замена переднего блока управления оборудованием кузова, в состав оснащения которого входит модернизированное реле мотора стеклоочистителя.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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