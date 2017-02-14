Пресс-служба российского подразделения японской компании Mazda сообщает о скором начале серийного производства кроссовера CX-5 нового поколения на территории РФ.

Впервые новое поколение кроссовера Mazda CX-5 было представлено широкой общественности в рамках прошлогоднего Международного автосалона в Лос-Анджелесе. Как и ожидалось, внешний вид автомобиля полностью соответствовал дизайнерской концепции Kodo, которая ранее уже была опробована на рестайлинговых Mazda 3 и 6. При этом, габаритные размеры кроссовера после смены поколения практически не изменились – новинка стала только чуть шире своего предшественника.

Интересно, что моторная гамма автомобиля не претерпела никаких изменений. Новому CX-5 от предшественника достались все те же три двигателя – бензиновые 2,0 и 2,5-литровые мощностью 150 л.с. и 192 л.с. соответственно, а также 2,2-литровый силовой агрегат на тяжелом топливе с отдачей 175 л.с..

Таким образом, самым значительным новшеством стала фирменна система G-Vectoring Control. Это программную надстройку над управляющим ПО двигателя, которая в автоматическом режиме адаптирует тяговое усилие для более аккуратного прохождения поворотов.

Как указывается в официальном сообщении компании, новый японский кроссовер будет выпускаться на сборочных линиях дальневосточного предприятия «Мазда Соллерс». К сборке первых Mazda CX-5 сотрудники завода приступят ближе к середине текущего года. Сроки выхода новинки на рынок пока держаться в секрете, равно как цены и подробности комплектаций.