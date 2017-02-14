Автомобильный портал Motorpage
14 фев 2017

Mazda планирует организовать серийное производство нового CX-5 в России

Mazda планирует организовать серийное производство нового CX-5 в России
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба российского подразделения японской компании Mazda сообщает о скором начале серийного производства кроссовера CX-5 нового поколения на территории РФ.

Впервые новое поколение кроссовера Mazda CX-5 было представлено широкой общественности в рамках прошлогоднего Международного автосалона в Лос-Анджелесе. Как и ожидалось, внешний вид автомобиля полностью соответствовал дизайнерской концепции Kodo, которая ранее уже была опробована на рестайлинговых Mazda 3 и 6. При этом, габаритные размеры кроссовера после смены поколения практически не изменились – новинка стала только чуть шире своего предшественника.

Интересно, что моторная гамма автомобиля не претерпела никаких изменений. Новому CX-5 от предшественника достались все те же три двигателя – бензиновые 2,0 и 2,5-литровые мощностью 150 л.с. и 192 л.с. соответственно, а также 2,2-литровый силовой агрегат на тяжелом топливе с отдачей 175 л.с..

Таким образом, самым значительным новшеством стала фирменна система G-Vectoring Control. Это программную надстройку над управляющим ПО двигателя, которая в автоматическом режиме адаптирует тяговое усилие для более аккуратного прохождения поворотов.

Как указывается в официальном сообщении компании, новый японский кроссовер будет выпускаться на сборочных линиях дальневосточного предприятия «Мазда Соллерс». К сборке первых Mazda CX-5 сотрудники завода приступят ближе к середине текущего года. Сроки выхода новинки на рынок пока держаться в секрете, равно как цены и подробности комплектаций.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Мотор, Autonews, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mazda построит семиместную модификацию CX-5

24 января 2017

Mazda представила новое поколение кроссовера CX-5

18 ноября 2016
Mazda CX-5 2013

Mazda отзывает 237 тысяч автомобилей в США

09 февраля 2016
Mazda CX-5 2015

В Японии собран миллионный экземпляр Mazda CX-5

27 мая 2015
Mazda СХ-5 2015

В Лос-Анджелесе дебютировал обновленный кроссовер Mazda СХ-5

21 ноября 2014

Mazda готовится представить рестайлинговую версию кроссовера CX-5

12 сентября 2014

 Новости Mazda CX-5

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Datsun mi-DO - datsun mi-do 2015 показать характер Тест драйв
14 февраля 2017

Datsun mi-DO
"Показать характер"
Volkswagen Jetta, Toyota Corolla - сравнительный тест toyota corolla 2017 и volkswagen jetta 2015. оптимальный баланс
Сравнительный тест
13 февраля 2017

Volkswagen Jetta, Toyota Corolla
"Оптимальный баланс"
Cadillac XT5 - cadillac xt5 2017 для европы с любовью
Тест драйв
10 февраля 2017

Cadillac XT5
"Для Европы с любовью"
Skoda Rapid - skoda rapid в версии monte carlo. оттенки лазурного
Автопутешествия
09 февраля 2017

Skoda Rapid
"Оттенки Лазурного"

Написано новостей:

1 8 2 4 8