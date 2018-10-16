Тормоза подвели. Почти 900 Mazda CX-5 отзывают в России

Росстандарт и производитель автомобилей Мазда сообщают о добровольном отзыве автомобилей марки CX-5 в количестве 889 штук

Все машины, в отношении которых производится процедура отзыва, эксплуатируются в России. Они были проданы в период с января 2012 года по январь 2016-го.

В качестве причины отзыва указываются проблемы в системе торможения. Неисправность касается вакуумного насоса. Механические частицы, образующиеся в системе в процессе его работы, могут приводить к значительному снижению эффективности торможения.

Кроме того, в этой модели замечена ещё одна возможная неисправность. Она касается топливной системы. У дизельных двигателей, объёмом 2,2 литра в силу конструктивных особенностей может возникать короткое замыкание в цепи управления форсунками.

Владельцам CX-5 предлагается связаться с ближайшим дилером или ожидать оповещения с приглашением в сервисный центр. Все обнаруженные неисправности будут устранены за счёт производителя.