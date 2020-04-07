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7 апр 2020

В России отзовут 9 тысяч кроссоверов Mazda из-за неисправной оптики

В России отзовут 9 тысяч кроссоверов Mazda из-за неисправной оптики
Автор фото: фирма-производитель

Mazda объявила об отзыве в России кроссоверов CX-5 в связи с возможным прекращением работы дневных ходовых огней во время движения

Компания Mazda объявила об отзыве в России 9040 кроссоверов CX-5, проданных с марта 2015 по сентябрь 2016 года. Автомобили отправят на сервис из-за неисправной передней оптики, сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва стало возможное мерцание или прекращение работы передних светодиодных дневных ходовых огней во время движения. Дефект может привести к снижению степени заметности автомобиля в условиях недостаточной освещенности.

Mazda сообщит владельцам потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать на сервис. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На сервисе у автомобилей проверят переднюю оптику и в случае необходимости заменят неисправные элементы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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