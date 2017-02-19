Пресс-служба немецкой компании Mercedes-Benz рассказала о грядущей новинке для российского рынка – новой топовой модификации внедорожника Mercedes-Maybach G-Class.

Немецкий автопроизводитель планирует вывести на российский рынок новую версию единственного внедорожника в линейке Maybach под названием Landaulet G650. Однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято. В настоящий момент российское подразделение компании собирает информацию о предполагаемом потребительском интересе к этой модели от своих официальных дилеров, и только на основе собранных данных руководство Mercedes-Benz будет решать судьбу внедорожника.

Стоит отметить, что официальная презентация Mercedes-Maybach G-Class Landaulet G650 еще не состоялась – она пройдет весной текущего года в рамках Международного автосалона в Женеве. Выставочный экземпляр автомобилей будет укомплектован новым шестилитровым V12 с отдачей в 630 л.с., системой полного привода с тремя независимыми блокировками дифференциалов.

В список технического оснащения автомобиля войдет: стеклянная перегородка, разделяющая водительскую и пассажирскую части салона; пассажирские кресал от S-Class Pullman со встроенной системой массажа; выдвижные столики; пара дополнительных 10-дюймовых сенсорных экранов мультимедийной системы для пассажиров заднего ряда; а также отдельная складная крыша для них же.

Как отмечают в компании, Mercedes-Maybach G-Class Landaulet G650 станет последней модификацией текущей генерации модели, а выпущена она будет ограниченным тиражом в 99 экземпляров. Следующее же поколение G-Class выйдет в свет только в будущем году.