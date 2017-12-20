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20 дек 2017

У проданных в России Mercedes-Benz G-класса очередные проблемы с качеством

У проданных в России Mercedes-Benz G-класса очередные проблемы с качеством
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожник Mercedes-Benz G-класса машина легендарная, конструкция которой по сути не менялась десятилетиями. Однако и в таком автомобиле обнаруживаются заводские дефекты, особенно, если они связаны с электроникой.

Российское отделение  концерна Daimler AG уведомило Росстандарт о добровольном отзыве 887 внедорожников этой модели, проданных с 2015 по 2017 годы. Причиной отзывной кампании стал установленный на машины блок управления электронной системы стабилизации (ESP) не соответствующий спецификации.

Дилеры уведомят владельцев автомобилей. На отзываемых автомобилях будет перепрошит блок управления системой стабилизации. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Любопытно, что это уже второй отзыв на российском рынке «Геладнвагенов» за последние полгода. В конце июня компания отозвала 3408 автомобилей проданных с 2012 года из-за плохо затянутых болтов соединения соединительной муфты рулевого вала.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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