Европейские и американские требования по выбросам вредных веществ довольно странные — измеряется «выхлоп» в среднем по всему модельному ряду. И если вы хотите (а Mercedes-Benz точно хочет) оставить в гамме мощную многолитровую машину, то придется сделать и гибрид.

На автосалоне во Франкфурте Mercedes-Benz показал гибридный S-класс с индексом 560e. Это самый экономичный представитель семейства за всю историю модели: заявленный расход топлива составляет 2,1 литра на 100 километров, почти столько же сколько у гибридного компакта Toyota Prius.

Силовая установка представительского седана состоит из бензинового турбодвигателя V6 мощностью 367 л.с., электромотора мощностью 122 л.с. и блока батарей емкостью 13,5 киловатт-часов. Исключительно на электричестве S560e может проехать до 50 километров. Причем, его динамические характеристики весьма достойны: разгон до «сотни» за 5 секунд и максимальная скорость в 250 км/ч.

