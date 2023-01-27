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27 янв 2023

Peugeot готовится представить новый электрический кроссовер

Peugeot готовится представить новый электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Peugeot обнародовала предварительное изображение своего будущего электрического модельного ряда и озвучила первую серийную новинку

Дебютантом станет Peugeot E-3008, презентация которого состоится уже в этом году. Как сообщают инсайдеры, специальное мероприятие проведут в середине осени. Электровседорожнику обещаны три варианта силовых установок, включая двухмоторный — впервые для компании. Кроме того, новая платформа должна позволить разработчикам снабдить электрокар некими новыми сервисами и технологиями. На сегодняшний день мы знаем лишь одну характеристику новинки - запас хода в 700 километров.

Помимо кроссовера Peugeot в течение двух лет выведет на рынок ещё несколько моделей. Это в первую очередь модернизированное семейство 308, которое будет состоять из хэтчбека и универсала

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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