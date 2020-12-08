Автомобильный портал Motorpage
8 дек 2020

В Россию едут обновленные Peugeot 3008 и 5008

В Россию едут обновленные Peugeot 3008 и 5008
Автор фото: фирма-производитель

В России стартовал приём заказов на обновлённые кроссоверы Peugeot 3008 и 5008. Оба автомобиля будут предложены в трех комплектациях каждый и будут обладать общей агрегатной составляющей

С нее и начнем.  Клиентам предложат бензиновый турбомотор 1.6  на 150 лошадиных сил и двухлитровый дизель  аналогичной мощности.  Разница заключается в том, что с бензиновым мотором будет устанавливаться 6-ступенчатый автомат, а с дизельным – 8-ступенчатый. Кроме того, дизельный мотор будет установлен лишь на машинах старших комплектаций.

К слову о них, в базовое оснащение уже войдут: светодиодная оптика, мультимедийка с дисплеем. Версия обоих кроссоверов, но ступенью старше будет богата на систему выбора режимов движения Advanced Grip Control и помощником на спуске. Самые старшие же версии GT будут отличаться стайлингом и опциями комфорта, вроде массажа кресел.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Peugeot 2008 (2020)

Peugeot 2008 приехал в Россию

01 декабря 2020
Peugeot Partner

В Россию приехал Peugeot Partner

19 ноября 2020

Подключаемый гибрид Peugeot 308 вышел на тесты

22 октября 2020
Peugeot 508 PSE (2021)

Представлен самый мощный в истории серийный Peugeot

25 сентября 2020
Peugeot Partner (2016)

Peugeot Partner начнут собирать в России

22 сентября 2020
Peugeot 3008 (2021)

Peugeot представил обновленный кроссовер 3008

02 сентября 2020

 Новости Peugeot

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chrysler Pacifica - chrysler pacifica 2021 всё бы хорошо... Тест драйв
08 декабря 2020

Chrysler Pacifica
"Всё бы хорошо..."
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2021 определяем характер по следам на песке
Тест драйв
06 декабря 2020

Mitsubishi Outlander
"Mitsubishi Outlander - едва ли не лучший шаттл для путешествий?"
Lexus ES - lexus es (2019) альтернативный подход к бизнес-классу
Тест драйв
04 декабря 2020

Lexus ES
"Альтернативный подход к бизнес-классу"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 5 8