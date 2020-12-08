В Россию едут обновленные Peugeot 3008 и 5008

В России стартовал приём заказов на обновлённые кроссоверы Peugeot 3008 и 5008. Оба автомобиля будут предложены в трех комплектациях каждый и будут обладать общей агрегатной составляющей

С нее и начнем. Клиентам предложат бензиновый турбомотор 1.6 на 150 лошадиных сил и двухлитровый дизель аналогичной мощности. Разница заключается в том, что с бензиновым мотором будет устанавливаться 6-ступенчатый автомат, а с дизельным – 8-ступенчатый. Кроме того, дизельный мотор будет установлен лишь на машинах старших комплектаций.

К слову о них, в базовое оснащение уже войдут: светодиодная оптика, мультимедийка с дисплеем. Версия обоих кроссоверов, но ступенью старше будет богата на систему выбора режимов движения Advanced Grip Control и помощником на спуске. Самые старшие же версии GT будут отличаться стайлингом и опциями комфорта, вроде массажа кресел.