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Aura власти для чиновников. Или кому на Руси жить хорошо?

Пересадить чиновников на отечественные автомобили! Идея для России не новая, но снова ставшая актуальной в 2022 году, когда российский рынок покинули европейские и азиатские автопроизводители. Так родилась LADA Aura, призванная заменить чиновникам их прежние немецкие, японские и корейские седаны бизнес-класса

Машину создавали в сжатые сроки, первый показ состоялся уже в июне 2023 го на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Что можно было сделать за такое короткое время? Конечно, не разработать новую модель с нуля — только адаптировать к новым требованиям уже существующую. Так и сделали. Взяли седан LADA Vesta, удлинили кузов на 25 см, которые отдали пассажирам заднего ряда, и изменили материалы салона на более дорогие. В общих чертах, так.

Прошлым летом на открытии трассы М-11 за рулем новинки прокатился Владимир Путин и назвал ее «хорошей машиной», а недавно он же, приехав на АВТОВАЗ, похвалил ее снова: «Мне очень понравилась. Заднюю передачу включаешь – камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово».

Но почему-то кажется, что LADA Aura вряд ли «покатит». К самой-то машине претензий нет, и Vesta, детище Бу Андерссона, неплоха, и удлиненный вариант вряд ли хуже. Да, в ней мало уже привычного чиновникам комфорта — ни массажа, ни вентиляции, разве что ноги теперь на заднем ряду вытянуть можно. Но дело не в этом.

Вспомним историю появления действительно удачного автомобиля — «Волги» ГАЗ-21 в 1950 х. Все, включая начальство, с концом сталинской эпохи вздохнули свободнее, ушел страх, появилась возможность жить спокойно. Говоря упрощенно, партийное и советское начальство, которому ЗИМ и «Чайка» не полагались, а «Москвич» был тесен, захотело ездить с комфортом. То есть возник социальный заказ, массовый, в рамках номенклатурной прослойки, глубинный запрос на эту машину, она им была нужна.

Что сейчас? Примерно та же история, что в 1997 м, когда покойный Борис Немцов, тогда нижегородский губернатор, чтобы помочь подведомственному ГАЗу, решил пересадить чиновников на свои «Волги». К слову, начал с себя. Что вышло? Правильно, саботаж. В голове у чиновников уже появились другие, западные стандарты потребления и комфорта, «Волга» стала непрестижным символом советского прошлого, все уже хотели ездить на Mercedes-Benz и BMW.

Вот и теперь, после стольких лет катания на Audi, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, наконец, Genesis — сесть в LADA? Вы смеетесь?! Впрочем, план выпуска LADA Aura на 2025 год скромный, всего 8000 машин, что подсказывает: в этот раз всё тоже понарошку, всем всё понятно.

Но только ли дело в недостаточной комфортности LADA Aura?

Голландский социальный психолог Герт Хофстеде в 1960–70 х, работавший на IBM, проводил исследования корпоративной культуры в отделениях компании по всему миру. В результате родился классический труд «Типология культурных измерений», который теперь изу­чают в бизнес-школах будущие управленцы-MBA. В числе прочего Хофстеде ввел понятие «дистанция власти», отражающее степень доступности руководства компании для ее персонала. В одних странах эта дистанция была короткая, в других, включая тогдашний СССР, данные по которому получены Хофстеле косвенным путем, — очень большая.  Машина чиновника — не только средство передвижения, но и зримый символ власти, ее манифестация. А власть в России по природе своей должна выглядеть недоступной и отделенной от населения. Поэтому предложение чиновникам пересесть на LADA Aura — подрыв всех устоев, противоречие генетическому коду. Это пусть французский президент Олланд приезжает на инаугурацию на Citroen DS5. А мы что, будем ездить как лохи на удлиненной LADA Vesta?! Каждый должен видеть: начальство едет! Так что Aurus — да. А Aura — ну никак. Даже у новой китайской «Волги» на основе Changan Raeton Plus больше шансов.

Ну или должна сократиться дистанция власти. Чиновнику будет не стыдно ездить на LADA Aura — значит, природа власти в России изменилась. Это безошибочный индикатор.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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